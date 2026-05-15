Ил-114−300 успешно прошёл испытания суровыми условиями Арктики

Российский турбовинтовой пассажирский самолёт Ил-114−300 успешно прошёл дополнительную серию сертификационных испытаний в Арктике. Соответствующее сообщение опубликовал Минпромторг РФ.

В ходе проверок специалисты оценивали работу пилотажно-навигационного комплекса, включая инерциальную систему БИНС-2015. По словам управляющего директора АО «Ил» Даниила Бренермана, воздушное судно долетело практически до Северного полюса.

Для этого выбрали архипелаг Земля Франца-Иосифа — там, на 80-й параллели, находится самый северный аэродром России. Теперь подтверждено: Ил-114 может использоваться в арктической зоне, заменив устаревшие и иностранные машины своего класса.

«Успешное завершение арктических испытаний Ил-114−300 — это важный шаг для развития отечественного авиастроения и обеспечения транспортной доступности самых удалённых регионов России. Этот самолёт способен работать в экстремальных климатических условиях, что особенно актуально для нашей страны с её обширной территорией и разнообразием климатических зон», — подчеркнул замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков,

Летом планируются испытания на высокие температуры, а к началу осени — проверка эксплуатации с грунтовых взлётно-посадочных полос.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что серийный выпуск полностью импортозамещённых самолётов SSJ-100 начнётся в 2027 году. По его словам, программа испытаний по «Суперджетам» выполнена на 80%. Сертификацию планируется завершить в текущем году. Со следующего года машины пойдут в серию.

Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше