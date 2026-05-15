Ил-114−300 успешно прошёл испытания суровыми условиями Арктики

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что серийный выпуск полностью импортозамещённых самолётов SSJ-100 начнётся в 2027 году. По его словам, программа испытаний по «Суперджетам» выполнена на 80%. Сертификацию планируется завершить в текущем году. Со следующего года машины пойдут в серию.