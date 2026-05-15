В Госдуму внесли проект о смягчении наказания за приобретение наркотиков

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Верховный суд внес в Госдуму законопроект о сокращении срока наказания за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размере.
«Законопроектом предлагается установить в санкции части 2 статьи 228 УК наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а в санкции части 3 этой статьи — до десяти лет без указания нижних пределов санкций», — говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что предлагаемые изменения помогут решить проблему — наказания будут лучше соответствовать целям, закрепленным в статьях 2 и 43 УК.