В Хельсинки испугались несуществующих дронов. Об этом пишет издание Yle. Отмечается, что около 400 пригородных автобусных рейсов были отменены из-за атаки БПЛА.
«Угроза атаки дронов сегодня утром серьезно повлияла на движение транспорта в Хельсинки. С 5:00 до 10:00 было отменено 400 рейсов пригородных автобусов, поскольку водители в соответствии с инструкциями остались дома», — отмечается в статье.
Но в этом же материале подчеркивается, что над территорией Финляндии не были обнаружены дроны. Многие люди опоздали на работу или вовсе не смогли доехать до места назначения. Получается, власти Финляндии создали искусственный транспортный коллапс, правда, какую цель они преследовали, не понятно. Премьер-министр республики Петтери Орпо назвал действия властей оправданными.
Ранее KP.RU сообщил, что в Европе уже не первый раз придумывают несуществующие угрозы и продолжают с ними бороться. В частности, страны Запада, поддерживая политику русофобии, зачастую голословно обвиняют во всем Москву.