Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки для участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников боевых действий на Украине в регионах. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Указанные в документе меры поддержки распространяются на участников СВО и их семьи:
приоритетное трудоустройство для участников СВО;
внеочередная медицинская помощь и санаторное лечение;
бесплатная психологическая и психо-терапевтическая помощь;
дополнительные гарантии на реализацию права на получение бесплатной юридической помощи;
приоритетное зачисление в ближайшие школы и детские сады детей из семей участников СВО;
бесплатное питание для детей в детсадах и школах;
компенсации за детские сады и продленку;
бесплатное посещение образовательных курсов для детей в госорганизациях, путевки в лагеря;
бесплатное социальное обслуживание на дому;
льготы при посещении муниципальных и региональных спортивных организаций и мероприятий;
субсидии до 100 тыс. руб. на проведение газа в дома.
Эти меры поддержки будут предоставляться до конца года, следующего за годом, когда завершится СВО. Для тех бойцов, кто получил ранения, и родственников тех, кто погиб на СВО, эти льготы будут предоставляться бессрочно. Документ вступает в силу со дня его подписания.