Верховный суд внес в Госдуму проект о сокращении сроков за покупку наркотиков

Верховный суд (ВС) России внес в Государственную думу законопроект о сокращении сроков лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Соответствующий документ в пятницу, 15 мая, был размещен в думской электронной базе.
Проектом предлагается внести изменения в статью 228 Уголовного кодекса (УК) РФ.
Сейчас за незаконное приобретение, хранение, перевозку и изготовление наркотических средств в крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет, а в особо крупном размере — от 10 до 15 лет.
Согласно законопроекту, максимальный срок наказания могут сократить до 5 и 10 лет соответственно, а также убрать нижние пределы санкций.
20 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект отзыва правительственной комиссии по законопроектной деятельности сообщила, что правительство России планирует одобрить законопроект Верховного суда по смягчению наказания за незаконный оборот наркотиков. В ВС подчеркнул, что предельные сроки по статье 228 УК РФ «излишне суровы».