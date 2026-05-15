АЛРОСА решила построить в Якутии электростанцию за ₽7 млрд

Финансирование продления ресурса дальневосточных ТЭЦ «РусГидро» предполагается осуществлять за счет средств, которые компания должна аккумулировать в связи с отказом от выплаты дивидендов за 2023−2029 годы. С 2023 года «РусГидро» не выплачивает дивиденды, а в сентябре 2025 года правительство одобрило мораторий на их выплату до 2029 года для стабилизации финансового положения энергохолдинга.