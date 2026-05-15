АЛРОСА решила построить в Якутии электростанцию за ₽7 млрд

Для ликвидации прогнозируемого дефицита мощности в центральном энергорайоне Якутии АЛРОСА предлагает построить газопоршневую станцию мощностью 48 МВт. Компания просит особые условия — повышенную доходность и отказ от требований по локализации оборудования, которое в России не выпускается. Это следует из материалов к заседанию правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, которое состоялось 15 мая (РБК ознакомился с документами).
Что предлагает АЛРОСА.
Согласно проекту протокола, в перечень генерирующих объектов, подлежащих строительству, предлагается включить энергокомплекс на базе газопоршневых установок (ГПУ) мощностью 48 МВт. Срок ввода — 1 октября 2030 года.
Ориентировочная стоимость проекта есть в письме заместителя гендиректора АЛРОСА Максима Русакова в Минэнерго: для станции мощностью 48 МВт она составляет 7,1 млрд руб. (147 млн руб. за 1 МВт) в ценах 2025 года без НДС. Предлагаемые площадки — село Чурапча, где расположена одноименная подстанция 110 кВ либо район столицы региона Якутска.
В том же письме компания указала, что доходность проекта должна составлять не менее 20,88%. Базовый уровень доходности для строительства новой станции, затраты на которую возвращаются с оптового рынка электроэнергии, составляет 14% Кроме того, компания настаивает на исключении требования по локализации оборудования, поскольку газопоршневые агрегаты с характеристиками, «подобными предлагаемым», в России не производятся.
В ассоциации «НП Совет рынка» (регулятор энергорынков) в письме от 17 апреля (есть у РБК) предположили, что длительность реализации проекта не должна превышать 36 месяцев.
Согласно материалам «Системного оператора», в 2031 году в центральном энергорайоне республики ожидается дефицит мощности в 202 МВт. Причина — остановка газотурбинных установок иностранного производства, после которой располагаемая мощность электростанций составит 222 МВт при максимуме потребления 442 МВт (с учетом стратегического резерва — 464 МВт).
Часть дефицита (166,5 МВт) предлагается покрыть за счет продления работы Якутской ГРЭС (43 МВт) и Якутской ГРЭС Новой (123,5 МВт). Оставшиеся 35,5 МВт должен покрыть проект АЛРОСА. По расчетам «Системного оператора», с учетом этого образуется небольшой избыток — 12,5 МВт.
Что еще предлагается для покрытия энергодефицита.
В материалах к заседанию предлагается еще несколько мер:
продление срока эксплуатации двух газотурбинных установок мощностью 93 МВт на ТЭЦ «Восточная» и паросилового оборудования на 200 МВт на Артемовской ТЭЦ (обе станции входят в группу «РусГидро»);
установка систем накопления электроэнергии суммарной мощностью до 250 МВт, инвестор будет определен по итогам конкурса;
строительство линии электропередачи 500 кВ Хабаровск — Комсомольская с реконструкцией подстанции 500 кВ «Комсомольская».
Финансирование продления ресурса дальневосточных ТЭЦ «РусГидро» предполагается осуществлять за счет средств, которые компания должна аккумулировать в связи с отказом от выплаты дивидендов за 2023−2029 годы. С 2023 года «РусГидро» не выплачивает дивиденды, а в сентябре 2025 года правительство одобрило мораторий на их выплату до 2029 года для стабилизации финансового положения энергохолдинга.
В «РусГидро» предварительно оценили дополнительные расходы на продление сроков эксплуатации этих ТЭЦ до 2032 года в объеме не менее 30 млрд руб. В компании назвали меру о продлении ресурса машин на семь-девять лет для недопущения энергодефицита на Дальнем Востоке «вынужденной и капиталоемкой» с учетом высокого роста электропотребления. Как отметили в компании, сохраняются риски насчет проведения качественного ремонта газовых турбин иностранного производства.
«Меры, связанные с приостановкой выплаты дивидендов и с увеличением доли электроэнергии ГЭС, продаваемой по свободным ценам, были приняты правительством для стабилизации финансового положения “РусГидро” в связи с реализацией компанией масштабной инвестиционной программы по строительству и модернизации объектов генерации в ДФО с привлечением заемных средств, имеющих высокую стоимость, — заявили в пресс-службе. Для продления срока эксплуатации перечисленных электростанций государство должно определить иные источники и механизмы финансирования, убеждены в “РусГидро”.
РБК направил запросы в АЛРОСА, «Системный оператор», «Совет рынка» и Минэнерго.
