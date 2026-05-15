Пять лучших экранизаций Михаила Булгакова к 135-летию писателя

От «Собачьего сердца» и «Мастера и Маргариты» до «Ивана Васильевича»: Радио РБК вспоминает пять заметных экранизаций произведений Михаила Булгакова.

Источник: РБК

К 135-летию со дня рождения Михаила Булгакова Радио РБК подготовило подборку экранизаций его произведений, которые стали частью истории кино. Среди них — двухсерийное «Собачье сердце» Владимира Бортко, вышедшее в 1988 году и ставшее классикой, а также его многосерийный «Мастер и Маргарита» 2005 года с Олегом Басилашвили, Александром Абдуловым, Сергеем Безруковым и Анной Ковальчук.

В подборку также вошли «Морфий» Алексея Балабанова, основанный на «Записках юного врача» и рассказе «Морфий», «Дни Турбиных» Владимира Басова по пьесе Булгакова и комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Отдельно в выпуске упоминается современная экранизация «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина с Юлией Снигирь, Аугустом Дилем и Евгением Цыгановым — один из самых обсуждаемых фильмов по Булгакову последних лет.