Актер Джон Траволта получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля

Американский актер Джон Траволта получил почетную «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля перед премьерой своего режиссерского дебюта «Пропеллер: Ночной рейс в один конец». Об этом в пятницу, 15 мая, сообщили в пресс-службе мероприятия.

— Сегодня вечером Джон Траволта еще больше вошел в историю, получив почетную «Золотую пальмовую ветвь», — передает сайт фестиваля.

Во время награждения артист не смог сдержать эмоции.

Каннский кинофестиваль открылся в 79-й раз во вторник, 12 мая, во Дворце фестивалей и конгрессов. Он продлится до 23 мая. За главную награду будут бороться свыше 20 фильмов.

16 марта актер Майкл Бакари Джордан получил кинопремию «Оскар» за лучшую мужскую главную роль в фильме «Грешники». Вместе с ним за статуэтку боролись Тимоти Шаламе, Леонардо Ди Каприо, Итан Хоук и Вагнер Моура.

23 февраля на церемонии вручения премии BAFTA награду в номинации «Лучший актер» получил британец Роберт Арамайо за роль в фильме «Я ругаюсь», а лучшей актрисой признали Джесси Бакли за роль в картине «Хамнет». Фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», получивший 14 номинаций, выиграл шесть наград, включая призы за лучший фильм и режиссуру.