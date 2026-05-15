Актер Джон Траволта получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля

Американский актер Джон Траволта получил почетную «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля перед премьерой своего режиссерского дебюта «Пропеллер: Ночной рейс в один конец». Об этом в пятницу, 15 мая, сообщили в пресс-службе мероприятия.
— Сегодня вечером Джон Траволта еще больше вошел в историю, получив почетную «Золотую пальмовую ветвь», — передает сайт фестиваля.
Во время награждения артист не смог сдержать эмоции.
Каннский кинофестиваль открылся в 79-й раз во вторник, 12 мая, во Дворце фестивалей и конгрессов. Он продлится до 23 мая. За главную награду будут бороться свыше 20 фильмов.
