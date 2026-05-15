Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Привычка ходить по музеям положительно влияет на психику, рассказал психолог

Россиянам не следует игнорировать акцию «Ночь в музее», так как посещение выставок и галерей помогает в борьбе со стрессом и стабилизирует расшатавшуюся психику. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила медицинский психолог психиатрической клинической больницы (ПКБ) № 1 имени Алексеева Екатерина Дронова.

Источник: Life.ru

«Посещение музеев, выставок, экскурсий, в том числе в рамках акции “Ночь в музее”, положительно сказывается на человеческой психике благодаря ряду механизмов, которые вроде бы незаметны, но играют большое значение в борьбе со стрессом и в профилактике выгорания», — поделилась она.

По утверждению медика, разного рода экскурсии расширяют кругозор, коммуникативные возможности, снимают напряжение и помогают избавиться от социальной изоляции. Когда человек попадает в непривыную для него среду или знакомится с чем-то новым, что не пересекается с его знаниями в профессиональной сфере, то начинается активное развитие когнитивных способностей. Психолог подчеркнула, что всегда нужно вытаскивать себя из привычного круга задач и жить не только работой.

Дронова добавила, что созерцание архитектуры или полотен художников даёт всплеск положительным эмоциям и разгружает психику от негативных переживаний. Как результат, уровень гормона стресса (кортизол) падает, а дофамин наоборот, растёт. Если посещение культурных учреждений ещё не вошло в привычку, то стоит начать с «Ночи в музее», акция проводится в Москве ежегодно и приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.

Ранее в залах петербургского «Манежа» впервые вместе представили 250 шедевров великих художников. Выставка «Русский императив» объединила работы Ильи Репина, Василия Кандинского, Виктора Васнецова и многих других авторов вокруг темы настоящих защитников прошлого и настоящего, а особое место, посвящённое СВО, заняли произведения современных творцов.

Всё о премьерах, выставках и культурных трендах — читайте в разделе «Культура» на Life.ru.