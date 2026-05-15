В Индии отменили концерт Канье Уэста из-за опасений по поводу безопасности

Концерт американского рэпера Канье Уэста в Нью-Дели отменили из-за опасений по поводу безопасности. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на организаторов.
Выступление должно было состояться 23 мая на стадионе Джавахарлал Неру и планировалось как одно из крупнейших концертных шоу в истории Индии.
По данным источника, мероприятие перенесено на октябрь. Поклонники получат полный возврат средств за билеты.
Известно, что концерт уже откладывали ранее. Изначально он был запланирован на март.
Ранее сообщалось, что Канье Уэсту могут запретить въезд в Нидерланды.