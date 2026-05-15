В ГД внесли проект о сокращении сроков за покупку наркотиков в крупном размере

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий сократить сроки лишения свободы граждан за приобретение и хранение запрещенных веществ в крупном и особо крупном размерах. Документ опубликован в думской электронной базе, он был направлен в ГД Верховным судом России.
Отмечается, что законопроект предлагает сократить максимальный срок наказания за противоправные действий до 5 и 10 лет в случае приобретения и хранения наркотиков. Также проект рассматривает исключение нижних пределов санкций в отношении лиц за правонарушение.