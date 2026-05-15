Названа главная опасность частого маникюра

Дерматолог Миронова: сушка лака УФ-лампой может провоцировать рак кожи.

Источник: Комсомольская правда

Частый маникюр с использованием УФ-лампы может негативно отразиться на коже рук и даже спровоцировать развитие онкологии. Об этом заявила изданию «Абзац» дерматолог Василина Миронова.

— УФ-излучение является известным канцерогеном — может способствовать фотостарению, потере эластичности, появлению морщин, пигментации. А также повышает риск рака кожи, — отметила эксперт.

Эксперт посоветовала наносить солнцезащитный крем на тыльную сторону кистей рук перед маникюром и делать перерывы в применении гель-лака, чтобы минимизировать риски для здоровья кожи.

KP.RU отметил, что от маникюра с применением УФ-лампы стоит воздержаться людям с чувствительной кожей, тем, у кого есть пигментные невусы, а также детям и подросткам. Тест на чувствительность кожи очень простой — если при воздействии солнечного света начинается покраснение, шелушение, зуде, то ультрафиолет повышает риски возникновения рака кожи.