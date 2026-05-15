Диетолог раскрыл состав полезной шаурмы

Шаурма может быть безопасной для здоровья, однако, при условии, что блюдо приготовлено без использования жирного мяса и соусов. Состав полезной шаурмы раскрыл aif.ru диетолог, эндокринолог Антон Поляков.
— В идеале это должны быть просто лепёшка, овощной салат и кусочек мяса, говядина или курятина, — тогда получился бы хороший, адекватный вариант. Если съедать одну шаурму небольшого размера в неделю, никакого вреда не будет, — считает врач.
Самый же вредный состав шаурмы, по его словам, включает в себя заменители мяса, вроде сосисок или колбасы. Также вредна шаурма с обилием искусственных соусов.
Ранее россиянам сообщили, что после майских праздников не стоит садиться на жёсткие диеты или резко ограничивать питание. По данным RT, прибавка на весах после шашлыков часто связана не с жиром, а с отёками из-за соли, соусов и алкоголя.