«Посмотреть на Агаповку»: сценарист объяснил идею спин оффа сериала «Универ» про Кузю

Сценарист многих российских сериалов Антон Колбасов рассказал о том, как возникла идея создания отдельного сериала о герое «Универа» — Кузе. Как отметил Колбасов в разговоре с Super.ru, приквел позволит проследить путь обычного парня до миллиардера.
— Стало интересно нырнуть в прошлое Кузи: посмотреть на Агаповку, где вырос Кузя, понять, кто были его друзья, соседи, что его сформировало. По сути, это первый приквел во вселенной: раньше мы всегда двигались вперёд, делали продолжения «Универа», — отметил сценарист.
Колбасов добавил, что именно Кузя — абсолютно народный персонаж: добрый, наивный, смешной, не самый хитрый, но в итоге любимый многими. Именно поэтому персонаж не устарел и остается актуальным до сих пор, уверен сценарист.
Ранее KP.RU актер Виталий Гогунский, известный зрителям по роли Кузи в сериале «Универ», признался, что готов хоть десять лет играть роль Кузи. «Универ» подарил ему возможность продлить ощущение молодости, добавил актер. Он отметил, что персонажи ситкомов обычно не развиваются, и это создает особую атмосферу, к которой зрители возвращаются с ностальгией.