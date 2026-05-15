«Обнимались и держались за ручки»: журналисты застали Полину Гагарину с новым возлюбленным

Журналисты вычислили нового возлюбленного Полины Гагариной, как передает Super певица и ее избранник обнимались прямо на улице.
— Пара была замечена корреспондентом на автобусной остановке. В пути они обнимались и держались за руки. Избранником Гагариной оказался 36-летний Сергей Сметанин — концертный директор певицы, — говорится в опубликованном сообщении.
Напомним, что слухи о служебном романе Гагариной со Сметаниным появились давно, но ранее журналистам и поклонникам удавалось застать их вместе только в рабочей обстановке.
KP.RU рассказал, что не так давно Полина Гагарина давала концерты в Турции. Во время гастролей у певицы резко ухудшилось здоровье., начались жуткие судороги. Артистка объявила о резком ухудшении самочувствия и призналась, что вынуждена соблюдать постельный режим после возвращения из Турции.