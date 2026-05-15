Зеленский заявил, что Россия планирует атаковать страну НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 15 мая, заявил, что Россия якобы планирует нанести удар по одной из стран Североатлантического альянса (НАТО) с территории Белоруссии. Он отметил, что Киев продолжает фиксировать якобы попытки Москвы больше втянуть Минск в конфликт на Украине.
— Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и север от территории Белоруссии — либо против Черниговско-Киевского направления на Украине, либо против одной из стран НАТО, — написал Зеленский в своем блоге.
Он добавил, что поручил командованию усилить соответствующее направление и представить план реагирования, который рассмотрят и утвердят на ставке, передает Газета.Ru.
2 мая лидер киевского режима указал на «специфическую активность» Белоруссии на границе с Украиной. Он отметил, что специалисты внимательно фиксируют и контролируют происходящее, а также подчеркнул, что Украина готова защищать своих людей и суверенитет.
18 февраля Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.