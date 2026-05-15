Врач Тяжельников призвал не использовать жидкость для розжига при жарке шашлыков

Шашлычный сезон, который начался в мае, продлится у россиян все лето. Отдых на природе часто подразумевает пикник с жареным мясом, о том, как сделать шашлык наименее вредным, сообщил в беседе aif.ru доктор медицинских наук Андрей Тяжельников.
— Не используйте жидкость для розжига. Тогда мясо не обгорит, а лишь подрумянится. А главное — на него не попадёт никакой химии, ведь парафин из розжига может образовывать вредные ароматические углеводороды. Если без розжига никак не обойтись, соблюдайте расстояние между углями и мясом, — посоветовал врач.
Медик рекомендовал отдавать предпочтение диетическому мясу — куриной грудке, индейке, кролику, приготовленным с использованием лёгких маринадов. Такой шашлык содержит меньше жира и канцерогенов, а также легко усваивается.
Телеканал «Царьград» рассказал, что без вреда для здоровья, за раз можно съесть порцию шашлыка весом около 200 граммов. Именно такой объем организм способен нормально переварить и усвоить без перегрузки ЖКТ. При этом употреблять шашлык можно не чаще одного раза в две-четыре недели.