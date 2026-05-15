Путин упростил правила приема жителей Приднестровья в гражданство России

Президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Он размещен на сайте опубликования правовых актов.

Документ утверждает, что право на получение российского гражданства по упрощенной схеме получат иностранцы старше 18 лет, дееспособные и постоянно проживающие на день вступления в силу указа в Приднестровье. Они могут получить гражданство, без соблюдения требований, указанных в 1−3 пунктах первой части 15 статьи закона о гражданстве.

Первые три пункта закона гласят:

вступающее в российское гражданство лицо обязано проживать в России пять лет до дня подачи заявления о приеме в гражданство и со дня принятия решения о выдаче вида на жительство;

владеет русским языком;

знает историю России и основы ее законодательства.

Кроме того, в указе прописан порядок приема в гражданство детей, детей-сирот и недееспособных жителей региона. Заявление о приеме в гражданство России должно подаваться по утвержденным формам в диппредставительство или консульское учреждение России. В документе отмечается, что указ был подписан «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина» и в соответствии с «общепризнанными принципами нормами международного права».

Приднестровье — самопровозглашенная республика на северо-востоке Молдавии. Была образована в 1990 году как Приднестровская Молдавская ССР в составе СССР. Приднестровье располагается между Украиной и Молдавией. Независимость республики признают только Абхазия и Южная Осетия. Россия считает Приднестровье частью Молдавии.

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
