Хоккеист "Локомотива" Каюмов посетовал на плохой прессинг в эпизоде с голом "Ак Барса"

КАЗАНЬ, 15 мая. /ТАСС/. Нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов отметил, что в момент с голом защитника казанского «Ак Барса» Митчелла Миллера в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина железнодорожники плохо сыграли в прессинге в чужой зоне. Об этом Каюмов рассказал журналистам.
«Локомотив» выиграл в Казани со счетом 4:1, Миллер благодаря голу повторил рекорд Криса Ли 2017 года среди защитников-бомбардиров в отдельно взятом розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги (21 очко).
«Там изначально плохой прессинг с нашей стороны. И все мы знаем, как Миллер хорошо готовится, и он просто воспользовался шансом», — сказал Каюмов.
Словацкий нападающий «Локомотива» Рихард Паник забил победный гол броском с отрицательного угла. «Как я говорю, бросок — не ошибка. Надо бросать побольше», — отметил Каюмов.
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Локомотива». Следующий матч команды проведут в Казани 17 мая.