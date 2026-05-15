Россияне стали чаще покупать жилье без ипотеки

Россияне стали покупать жилье без использования ипотеки чаще, чем в кредит. При этом, в стране все еще наблюдаются высокие цены на рынке жилье, а общее количество сделок снижается. К такому выводу пришли аналитики, результаты исследования опубликовал «РИАМО».
— По итогам первых четырех месяцев 2026 года мы видим закономерное охлаждение рынка по сравнению с высокими показателями прошлого года. Доля ипотеки стабилизировалась на уровне 49%, то есть меньше половины всех сделок, — говорится в опубликованном сообщении.
По данным экспертов, а в середине 2026 года возможен новый всплеск покупательской активности, однако, в том в случае, если изменятся условия по семейной ипотеке.
Тем временем RT передает, что обязательное участие нотариуса в ипотечных сделках между физлицами защитит покупателей от завышенной стоимости жилья и не даст оформить сделку под давлением или в невменяемом состоянии.