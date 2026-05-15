Врач объяснила, почему кофе полезно запивать водой

Крепкий кофе не зря принято подавать вместе со стаканом воды — дело в том, что ароматный напиток может вызвать обезвоживание. Об этом предупредила в беседе с «РИАМО» врач Светлана Григорьева.
— Кофеин, содержащийся в хорошем зерновом кофе, оказывает влияние в том числе на сосуды почек, поэтому в правильных кофейнях после чашечки кофе предлагают еще стакан воды — это очень грамотно, чтобы восстановить водный баланс, — пояснила медик.
Она также посоветовала в целом ограничить количество выпиваемого кофе за день, а также отказаться от напитка за несколько часов до сна.
Life.ru рассказал, что у растворимого кофе пользы для организма немного. Он обладает мочегонным эффектом и помогает выводить лишнюю воду из организма, снять отеки. Кофеина в растворимом напитке больше, чем в натуральных зернах. Кроме того, в растворимом кофе присутствует хлорогеновая кислота, которая может стать причиной развития болезней сердца и спровоцировать инфаркт.