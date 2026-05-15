Названа колбаса с наибольшим количеством мяса

Колбаса не может заменить мясо в рационе, так как далеко не всегда продукт содержит качественное сырье. Однако, если и выбирать закуску, то лучше отдавать предпочтение сырокопченой колбасе, рассказала «РИАМО» врач Светлана Григорьева.
— Если говорить про сырокопченые колбасы, там доля мяса выше, но и соли достаточно много, а она в больших количествах не очень хороша для организма, — подчеркнула медик.
Что же касается вареных колбас, то их, по словам доктора, сложно назвать полезным продуктом из-за состава и высокой степени переработки.
Ранее 360.ru отметил, что колбаса не относится к диетическим продуктам, и быть полезной она никак не может. Речь идет как о вареной колбасе, так и о копченой. Этот продукт разумно употреблять лишь по особому случаю, например, в праздничные дни. Что касается копченой колбасы, ее вред зависит от количества жира и способа копчения.