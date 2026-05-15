Рафиков рассказал об ощущениях после долгих смен в матчах КХЛ

КАЗАНЬ, 15 мая. /ТАСС/. Для того, чтобы качественно сыграть долгую смену в матчах Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), надо стараться хорошо действовать позиционно. Такое мнение журналистам высказал защитник ярославского «Локомотива» Рушан Рафиков.
Во втором периоде третьего матча финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» защитник «Локомотива» Алексей Береглазов провел в одной смене на льду около пяти минут.
«У меня тоже бывали длинные смены. Я не знаю, как насчет пяти минут, но бывало и по две, и по три. Там главное хорошо позиционно сыграть, сильно не бегать. И чтобы ребята тоже помогали. Потом отдышался секунд 30 и готов играть дальше», — сказал Рафиков.
«Локомотив» в Казани выиграл со счетом 4:1, в предыдущем матче ярославцы дома уступили со счетом 1:5. «Неприятно, когда столько шайб залетает на своей площадке. Здесь все обращали внимание, что “Ак Барс” хорошо начинает дома. То есть постарались сыграть правильно во всех трех зонах», — пояснил Рафиков.
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Локомотива». Следующий матч состоится в Казани 17 мая.