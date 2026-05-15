Израиль и Ливан продлят режим прекращения огня на 45 дней

«Договоренность о прекращении боевых действий от 16 апреля будет продлена на 45 дней, чтобы обеспечить дальнейший прогресс», — написал он в личном аккаунте в социальной сети X.
Согласно заявлению Пиготта, Израиль и Ливан условились о проведении переговоров по безопасности, которые пройдут под эгидой США. Первые контакты состоятся 20 мая в Пентагоне при участии делегаций обеих сторон.
Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном на три недели. Несмотря на это израильская сторона продолжала наносить удары по территории Ливана, никак не комментируя действия своих вооруженных сил.