Путин упростил получение гражданства жителями Приднестровья

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру приема в российское гражданство для жителей Приднестровья. Документ опубликован на портале правовых актов.

Источник: AP 2024

Согласно указу, совершеннолетние лица, постоянно проживающие в Приднестровье, могут подать заявление о приеме в гражданство РФ без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1−3 части первой статьи 15 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Аналогичное право предоставлено детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также недееспособным лицам, проживающим в данном регионе.

Заявление необходимо направить в дипломатическое представительство или консульское учреждение России. Иностранцам и лицам без гражданства из Приднестровья потребуется предоставить документ, удостоверяющий личность, либо документ об отсутствии гражданства, подтвердить факт проживания в регионе, сведения о смене фамилии, имени или отчества, а также справку об отсутствии судимости.

Указ вступает в силу с момента его официального опубликования.

В апреле секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что в Приднестровье проживают более 220 тыс. российских граждан, чьи интересы, по его словам, находятся под угрозой из-за действий Киева и Кишинева. «Россия предпримет все нужные шаги и будет использовать все доступные методы для их защиты в соответствии с Конституцией», — отметил он.

В феврале 2024 года в МИД России указали, что защита интересов жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики является одним из приоритетов страны. «Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами», — подчеркнули в министерстве.

Глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев отмечал, что Приднестровье прежде всего ожидает от России дипломатическую поддержку.

Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
