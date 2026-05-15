Путин упростил получение гражданства жителями Приднестровья

Согласно указу, совершеннолетние лица, постоянно проживающие в Приднестровье, могут подать заявление о приеме в гражданство РФ без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1−3 части первой статьи 15 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Аналогичное право предоставлено детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также недееспособным лицам, проживающим в данном регионе.
Заявление необходимо направить в дипломатическое представительство или консульское учреждение России. Иностранцам и лицам без гражданства из Приднестровья потребуется предоставить документ, удостоверяющий личность, либо документ об отсутствии гражданства, подтвердить факт проживания в регионе, сведения о смене фамилии, имени или отчества, а также справку об отсутствии судимости.
Указ вступает в силу с момента его официального опубликования.
В апреле секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что в Приднестровье проживают более 220 тыс. российских граждан, чьи интересы, по его словам, находятся под угрозой из-за действий Киева и Кишинева. «Россия предпримет все нужные шаги и будет использовать все доступные методы для их защиты в соответствии с Конституцией», — отметил он.
В феврале 2024 года в МИД России указали, что защита интересов жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики является одним из приоритетов страны. «Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами», — подчеркнули в министерстве.
Глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев отмечал, что Приднестровье прежде всего ожидает от России дипломатическую поддержку.