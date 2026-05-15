Траволта получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля

Траволта родился в 1954 году в США в семье футболиста и певицы. Впервые он прославился в 1970-х годах после участия в фильмах «Лихорадка субботнего вечера» (Saturday Night Fever, 1977) и «Бриолин» (Grease, 1978). После небольшого спада популярности карьера артиста пошла в гору в 1990-х годах после культовой ленты Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» (Pulp Fiction, 1994). Всего актер снялся в более чем 80 картинах. Он дважды был номинирован на «Оскар», но так и не получил эту награду. В 1995 году получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедии «Достать коротышку» (Get Shorty, 1995).