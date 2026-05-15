Лавров прокомментировал будущие выборы генсека ООН: как это скажется на организации

В 2026 году планируется смена генсека ООН. Такие перемены дают шанс навести порядок в организации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе речи на встрече БРИКС в Нью-Дели.
Глава российского МИД при этом усомнился в том, что в организации удастся «навести порядок». Он назвал смену генсека «шансом». Глава МИД России пояснил, что все осознают текущую ситуацию, которую сложно изменить.
«Смена [генсека ООН] открывает реальную возможность для наведения порядка во всемирной организации, или так — не реальную возможность, а дает какой-то шанс», — прокомментировал Сергей Лавров.
В МИД ранее сообщили, что кандидат на пост генсека ООН не должен «примерять на себя незакрепленную за его должностью роль судьи». Кроме того, будущий глава организации не может высказывать комментариев в духе «Гренландия — это одно, а Крым — другое».