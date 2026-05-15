Сборной Латвии присудили техническое поражение за отказ играть с белорусами

Союз европейских футбольных ассоциаций засчитал сборной Латвии техническое поражение после отказа команды проводить матч против Белоруссии в рамках квалификации юниорского чемпионата Европы 2027 года среди игроков до 19 лет. Решение опубликовано на официальном сайте организации.
Игра должна была состояться 15 мая в Уэльсе, однако ранее представители Латвийской федерации футбола заявили о намерении бойкотировать встречу с белорусской командой. В результате УЕФА принял дисциплинарное решение в пользу сборной Белоруссии.
Помимо Латвии и Белоруссии, в группе выступают команды Словакии и Сан-Марино. Следующие матчи квалификации запланированы на 18 мая. Финальная часть юниорского чемпионата Европы пройдет в 2027 году в Чехии.
