Сборной Латвии присудили техническое поражение за отказ играть с белорусами

УЕФА присудил техническое поражение юношеской сборной Латвии за отказ играть с Белоруссией.

Источник: Freepik

Союз европейских футбольных ассоциаций засчитал сборной Латвии техническое поражение после отказа команды проводить матч против Белоруссии в рамках квалификации юниорского чемпионата Европы 2027 года среди игроков до 19 лет. Решение опубликовано на официальном сайте организации.

Игра должна была состояться 15 мая в Уэльсе, однако ранее представители Латвийской федерации футбола заявили о намерении бойкотировать встречу с белорусской командой. В результате УЕФА принял дисциплинарное решение в пользу сборной Белоруссии.

Помимо Латвии и Белоруссии, в группе выступают команды Словакии и Сан-Марино. Следующие матчи квалификации запланированы на 18 мая. Финальная часть юниорского чемпионата Европы пройдет в 2027 году в Чехии.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин пригрозил Италии лишением права на проведение ЧЕ-2032 из-за ненадлежащего состояния спортивной инфраструктуры в стране.

