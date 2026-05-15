Федерация конного спорта РФ инициировала проведение Кубка Катара по конкуру

Соревнования призваны укрепить сотрудничество двух стран.

КАЗАНЬ, 15 мая. /ТАСС/. Кубок Катара по конкуру инициирован на территории России Федерацией конного спорта РФ (ФКСР). Он призван укрепить сотрудничество двух стран, повысить инвестиционный потенциал конного спорта и расширить возможности для международной кооперации, сообщил ТАСС советник президента Федерации конного спорта России (ФКСР), член президентского совета Максим Игоревич Кретов в интервью на полях XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Сейчас у нас один из флагманских проектов — это Кубок президента Арабских Эмиратов по конкуру, который мы проводим уже на протяжении четырех лет. Мы делаем этот проект с уважаемым господином чрезвычайным и полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мухаммедом аль-Джабером. Планируем сделать похожий проект с Катаром и с чрезвычайным и полномочным послом Государства Катар в России, на территории России вместе. И мне кажется, это как раз те мосты, которые позволяют выстроить доверие друг к другу», — сказал он.

Советник президента ФКСР отметил, что реализация Кубка президента Арабских Эмиратов по конкуру позволяет коммуницировать и объединять политиков и бизнесменов на площадке мероприятий. Это происходит в совместном решении ряда сложных задач во время подготовки турнира и его проведения: перелеты спортсменов, их сопровождение, размещение, перемещение лошадей. Именно так выстраиваются отношения, к которым подключается бизнес.

«Считаю, что этот опыт успешен, и мы его будем стараться мультиплицировать, развивать. Две недели назад у нас было совещание и планы по совместной работе с Египтом. Мы постоянно находимся в открытой коммуникации с Оманом. То есть не будем останавливаться на достигнутом», — добавил собеседник агентства.

XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит с 12 по 17 мая в Казани. ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия.

Катар: небольшое, но стратегически важное государство на Ближнем Востоке
Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.
