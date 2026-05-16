Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox News: «Торнадо из пчел» обрушился на Белый дом

«Торнадо из пчел» обрушился на Белый дом, сообщили в пятницу, 15 мая, американские журналисты.

«Торнадо из пчел» обрушился на Белый дом, сообщили в пятницу, 15 мая, американские журналисты.

На территории Белого дома находятся несколько ульев, последний установили в конце апреля по инициативе первой леди Соединенных Штатов Меланьи Трамп. Он выполнен в форме самой резиденции. Президенту США Дональду Трампу в начале мая даже пришлось отбиваться от назойливой пчелы.

— Бог мой! Это торнадо из пчел в Белом доме! — заявила журналистка телеканала Fox News Александриа Хофф, видео с насекомыми она разместила в соцсети Х.

Журналистка охарактеризовала насекомых как «суперзлых».

Журналист издания Fox Business Эдвард Лоуренс в той же соцсети написал, что пчел «тысячи».

— Сумасшедший рой пчел на Северной лужайке Белого дома, — высказалась в Х журналистка портала NTDNews Мэри Отсу.

О пострадавших в результате атаки насекомых не сообщается.

Программа развития пчеловодства в Белом доме существует с 2009 года. Пчелы опыляют сад с цветами и растительность на Национальной аллее. Собранный мед используется для приготовления блюд в резиденции, в качестве официальных подарков от президента и направляется на нужды благотворительных организаций.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше