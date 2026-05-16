Fox News: «Торнадо из пчел» обрушился на Белый дом

«Торнадо из пчел» обрушился на Белый дом, сообщили в пятницу, 15 мая, американские журналисты.
На территории Белого дома находятся несколько ульев, последний установили в конце апреля по инициативе первой леди Соединенных Штатов Меланьи Трамп. Он выполнен в форме самой резиденции. Президенту США Дональду Трампу в начале мая даже пришлось отбиваться от назойливой пчелы.
— Бог мой! Это торнадо из пчел в Белом доме! — заявила журналистка телеканала Fox News Александриа Хофф, видео с насекомыми она разместила в соцсети Х.
Журналистка охарактеризовала насекомых как «суперзлых».
Журналист издания Fox Business Эдвард Лоуренс в той же соцсети написал, что пчел «тысячи».
— Сумасшедший рой пчел на Северной лужайке Белого дома, — высказалась в Х журналистка портала NTDNews Мэри Отсу.
О пострадавших в результате атаки насекомых не сообщается.
Программа развития пчеловодства в Белом доме существует с 2009 года. Пчелы опыляют сад с цветами и растительность на Национальной аллее. Собранный мед используется для приготовления блюд в резиденции, в качестве официальных подарков от президента и направляется на нужды благотворительных организаций.