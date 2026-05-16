В Москве продают квартиру площадью 2,5 квадрата: сколько стоит микронедвижимость в столице

Желающие купить квартиру в Москве могут наткнуться на объявление о продаже недвижимости площадью в 2,5 квадрата. Ее стоимость составляет 1,25 миллиона рублей. Это минимальная цена на вторичном рынке за подобную микроквартиру. Так пишет ТАСС со ссылкой на экспертов.
Отмечается, что в указанной квартире нет окна. Она находится на первом этаже в доме 2002 года постройки. Квартира располагается в районе Люблино.
Недвижимость продается с черновым ремонтом. Продавцы обещают зарегистрировать нового владельца квартиры сразу после совершения сделки.
Между тем в стране растет рынок элитной недвижимости. В том числе, впечатляющие цифры демонстрируют квартиры в Сочи. Максимальная цена за недвижимость здесь превысила 730 миллионов рублей.