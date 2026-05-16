Большой театр кукол празднично отметит свое 95-летие как сцена экспериментов

«А вечером после официальной поздравительной части состоится премьера фильма Руслана Кудашова Orbitagranata и концерт, в котором примут участие музыкальные группы, известные публике по серии фестивалей “БТК-music-fest”, — рассказали в пресс-службе. С этой датой соседствует еще одно принципиальное важное для театра событие: исполнилось двадцать лет с тех пор, как Руслан Кудашов пришел в БТК, превратив его за эти годы в центр актуального сценического искусства. Под его руководством здесь успешно реализуются творческие идеи и проекты, подрастает новое поколение режиссеров, уверенно входящих в профессию мастеров кукольного дела. В репертуаре БТК — классика и современная литература, поэтические, пластические, музыкальные, кукольные, синтетические спектакли для зрителей всех возрастов. В 2014 году по итогам независимого мониторинга городского комитета по культуре БТК был признан лучшим и назван одним из мировых лидеров в своей области.