Большой театр кукол празднично отметит свое 95-летие как сцена экспериментов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Большой театр кукол по-молодому празднично отметит свое 95-летие как сцена экспериментов, одинаково притягательная для юных и взрослых зрителей. Праздник начнется с полуденного выстрела, который произведет с Петропавловской крепости главный режиссер БТК, лауреат «Золотой маски» Руслан Кудашов, сообщила пресс-служба театра.
«А вечером после официальной поздравительной части состоится премьера фильма Руслана Кудашова Orbitagranata и концерт, в котором примут участие музыкальные группы, известные публике по серии фестивалей “БТК-music-fest”, — рассказали в пресс-службе. С этой датой соседствует еще одно принципиальное важное для театра событие: исполнилось двадцать лет с тех пор, как Руслан Кудашов пришел в БТК, превратив его за эти годы в центр актуального сценического искусства. Под его руководством здесь успешно реализуются творческие идеи и проекты, подрастает новое поколение режиссеров, уверенно входящих в профессию мастеров кукольного дела. В репертуаре БТК — классика и современная литература, поэтические, пластические, музыкальные, кукольные, синтетические спектакли для зрителей всех возрастов. В 2014 году по итогам независимого мониторинга городского комитета по культуре БТК был признан лучшим и назван одним из мировых лидеров в своей области.
Возник Большой театр кукол в 1931 году из творческой идеи пятерых друзей. Годом позже его возглавил Савелий Шапиро, ученик Всеволода Мейерхольда. В 1940 году театр переехал в историческое здание на улице Некрасова, 10 и с тех пор этот адрес стал точкой притяжения для многих поколений зрителей. В годы войны театр активно гастролировал в воинских частях, на заводах. В праздничный вечер артисты вспомнят все этапы истории театра, во главе которого в разные годы стояли такие мастера, как Михаил Королев, Виктор Сударушкин, Александр Белинский, Алла Полухина.