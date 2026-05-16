Матч полуфинала "Мастерса" между Медведевым и Синнером перенесли из-за дождя

Медведеву 30 лет, он занимает 9-е место в рейтинге ATP, теннисист выиграл 23 титула на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.