Матч полуфинала "Мастерса" между Медведевым и Синнером перенесли из-за дождя

РИМ, 16 мая. /ТАСС/. Полуфинальный матч турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Риме между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером перенесли на 16 мая из-за дождя. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Игра будет возобновлена в 16:00 мск. На момент приостановки встречи счет в решающей партии был 4:2 в пользу Синнера. Итальянец выиграл первый сет со счетом 6:2, во втором победу одержал россиянин (7:5).
Победитель встречи в финале сыграет с норвежцем Каспером Руудом.
Медведеву 30 лет, он занимает 9-е место в рейтинге ATP, теннисист выиграл 23 титула на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.
Синнеру 24 года, он является первой ракеткой мира. На его счету 28 титулов ATP в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема — дважды выиграл Australian Open (2024, 2025), по разу — US Open (2024) и Уимблдон (2025). В 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии теннисист завоевал Кубок Дэвиса.
«Мастерс» — третье по значимости соревнование после турниров Большого шлема и Итогового турнира ATP. Состязание в Риме проводится на грунтовом покрытии и завершится 17 мая. Призовой фонд турнира составляет более €8,2 млн. Его действующим победителем является испанец Карлос Алькарас, снявшийся с соревнования из-за травмы. Из россиян на нем побеждал только Медведев (2023).