"Астон Вилла" гарантировала выход в Лигу чемпионов

Команда из Бирмингема, которую возглавляет бывший тренер московского «Спартака» Унаи Эмери, набрала 62 очка и вышла на 4-е место в турнирной таблице. В Лигу чемпионов квалифицируются пять лучших команд по итогам чемпионата Англии нынешнего сезона. На 6-й строчке располагается «Борнмут» с 55 очками. Команде осталось провести две встречи.