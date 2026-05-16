ЛОНДОН, 16 мая. /ТАСС/. «Астон Вилла» гарантировала выход в Лигу чемпионов на следующий сезон после победы над «Ливерпулем» со счетом 4:2 в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Команда из Бирмингема, которую возглавляет бывший тренер московского «Спартака» Унаи Эмери, набрала 62 очка и вышла на 4-е место в турнирной таблице. В Лигу чемпионов квалифицируются пять лучших команд по итогам чемпионата Англии нынешнего сезона. На 6-й строчке располагается «Борнмут» с 55 очками. Команде осталось провести две встречи.
Ранее участие в Лиге чемпионов обеспечили «Арсенал» (79 очков), «Манчестер Сити» (77) и «Манчестер Юнайтед» (65). «Ливерпуль» с 59 очками располагается на 5-й строчке.
В заключительном туре «Ливерпуль» примет «Брентфорд», «Астон Вилла» на выезде сыграет с «Манчестер Сити». Встречи пройдут 24 мая.