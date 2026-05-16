Глава "Евровидения" заявил, что Россия может вернуться на конкурс

Директор "Евровидения" объяснил отстранение России.

Источник: Комсомольская правда

Россия может вновь стать участником конкурса «Евровидение». Принятие такого решения допускается в ближайшем будущем. Об этом сообщил директор «Евровидения» Мартин Грин в эфире LBC.

По его словам, Россию отстранили не из-за каких-либо других участников или зрителей. Директор конкурса уведомил, что решение связано с вопросами к телерадиокомпании ВГТРК.

Возвращение России, подчеркнул директор конкурса, может зависеть от выполнения ряда требований. Он сравнил ситуацию с обсуждением возможного исключения Израиля.

На этих выходных в Вене состоится финал «Евровидения-2026». За время проведения песенного мероприятия произошел ряд политических скандалов. В том числе, бойкоты, протесты и споры вокруг Израиля. Конкурс в этом году бойкотировали сразу пять стран. В их числе Нидерланды, Испания и Ирландия.