"Вегас" лишили выбора во втором раунде драфта НХЛ за нарушение правил общения со СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) лишила «Вегас» права выбора во втором раунде драфта 2026 года за нарушение правил общения с журналистами после шестого матча серии второго раунда плей-офф с «Анахаймом». Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Ранее ТАСС сообщал, что «Вегас» обыграл «Анахайм» со счетом 5:1 в шестой встрече противостояния и вышел в финал Западной конференции. Команда одержала победу в серии со счетом 4−2.
«В результате вопиющих нарушений правил освещения Кубка Стэнли 2026 года после шестого матча второго раунда против “Анахайма” “Вегас” лишится выбора во втором раунде драфта НХЛ 2026 года. Кроме того, главный тренер “Вегаса” Джон Торторелла оштрафован на $100 тыс. Наложение этих санкций последовало за предыдущими предупреждениями в адрес клуба относительно соблюдения правил общения со СМИ», — говорится в заявлении пресс-службы НХЛ.
«Вегас» воспользовался правом подачи апелляции. Она будет рассмотрена на следующей неделе.
В финале Западной конференции «Вегас» встретится с «Колорадо».