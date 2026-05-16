"Вегас" лишили выбора во втором раунде драфта НХЛ за нарушение правил общения со СМИ

«В результате вопиющих нарушений правил освещения Кубка Стэнли 2026 года после шестого матча второго раунда против “Анахайма” “Вегас” лишится выбора во втором раунде драфта НХЛ 2026 года. Кроме того, главный тренер “Вегаса” Джон Торторелла оштрафован на $100 тыс. Наложение этих санкций последовало за предыдущими предупреждениями в адрес клуба относительно соблюдения правил общения со СМИ», — говорится в заявлении пресс-службы НХЛ.