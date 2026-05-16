Дождь остановил битву Медведева и Синнера в полуфинале «Мастерса» в Риме

На момент остановки матча Синнер вёл в третьем сете со счётом 4:2. Итальянец уверенно забрал первую партию — 6:2, однако Медведев сумел вернуться в игру и выиграл второй сет — 7:5.
Победитель противостояния выйдет в финал турнира, где встретится с норвежцем Каспером Руудом.
Напомним, Медведев пробился в полуфинал после волевой победы над испанцем Мартином Ландалусе. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 7:5. Медведев, получивший седьмой номер посева, провалил первый сет, однако сумел переломить ход матча и дожать соперника. Синнер в четвертьфинале обыграл россиянина Андрея Рублёва.
