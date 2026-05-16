В США устанавливают имена моряков из России, умерших в 1877 году в Вирджинии

ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американские власти пытаются установить имена русских моряков, умерших в 1877 году в Соединенных Штатах и погребенных в Портсмуте. Об этом сообщили ТАСС в совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести.
«В настоящее время одним из направлений нашей работы являются усилия по поиску информации о русских моряках, умерших здесь в 1877 году и похороненных в Портсмуте (штат Вирджиния — прим. ТАСС)», — рассказала ответственный секретарь американской части комиссии Дарла Стенкэвидж. «Мы знаем, что личности части из них были установлены. Но некоторые все еще остаются неидентифицированными. Поэтому мы изучаем американские архивы, пытаясь найти сведения, способные помочь установить имена этих русских моряков», — отметила специалист.
«Просто хотела подчеркнуть, что речь идет о гуманитарной миссии, в которой мы очень рады принимать участие вместе с Россией, пытаясь помочь родным [военнослужащих, числящихся пропавшими без вести]. Путем обмена информацией, которая помогает нам прояснить судьбы пропавших без вести и бесследно исчезнувших», — заявила Стенкэвидж. «Мы стараемся всеми доступными способами обмениваться информацией, помогающей обеим сторонам, родным [пропавших без вести военнослужащих]», — заверила она.
Мероприятие в Вашингтоне.
Комиссия провела в пятницу мероприятие, в ходе которого посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев передал американской стороне капсулы с водой и грунтом с места гибели у острова Сахалин в 1943 году подводной лодки ВМС США USS Wahoo. Кроме того, были переданы модель субмарины Wahoo и видеоматериалы, снятые во время экспедиции к месту ее гибели Российским географическим обществом. Участие в торжественной церемонии приняли также представители Белого дома и Госдепартамента США. На ней присутствовали специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности (СНБ) по европейским и российским делам Чарльз Маклафлин, директор СНБ по европейским и российским делам Сара Миллер-Биби и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
Совместная комиссия была создана в 1992 году по решению президентов РФ и США Бориса Ельцина и Джорджа Буша — старшего как площадка для взаимодействия двух стран с целью установления судеб военнослужащих, погибших или пропавших без вести в годы военных конфликтов.
Судя по всему, Стенкэвидж имела в виду русских моряков с фрегата «Светлана», заходившего с визитом дружбы в порт города Норфолк в Вирджинии по соседству с Портсмутом в рамках кругосветного плавания 1876−1877 годов. Ранее благодаря усилиям Минобороны РФ, МИД, Российского военно-исторического общества, представительства по организации и ведению военно-мемориальной работы в США, сотрудников и волонтеров Российского государственного архива ВМФ стали известны личности трех из шести упокоившихся моряков: Гавриила Вяхирева, Арсения Брагина и Захара Лебедева. Затем было установлено имя четвертого — Андрея Сосырева.