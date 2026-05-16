В США устанавливают имена моряков из России, умерших в 1877 году в Вирджинии

Комиссия провела в пятницу мероприятие, в ходе которого посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев передал американской стороне капсулы с водой и грунтом с места гибели у острова Сахалин в 1943 году подводной лодки ВМС США USS Wahoo. Кроме того, были переданы модель субмарины Wahoo и видеоматериалы, снятые во время экспедиции к месту ее гибели Российским географическим обществом. Участие в торжественной церемонии приняли также представители Белого дома и Госдепартамента США. На ней присутствовали специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности (СНБ) по европейским и российским делам Чарльз Маклафлин, директор СНБ по европейским и российским делам Сара Миллер-Биби и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.