Директор «Евровидения» допустил возвращение России на конкурс

В беседе с LBC Грин отметил, что отстранение России от «Евровидения» в 2022 году было связано не с началом военной операции на Украине, а с отсутствием подтверждений независимости вещателя от властей РФ. «Тогда вы попадаете на действительно сложную территорию, делая очень субъективные оценочные суждения», — добавил он.
В 2026 году пять стран отказались от участия в конкурсе из-за допуска Израиля. Они бойкотировали «Евровидение» в знак протеста против войны в секторе Газа. Как пояснил Мартин Грин, решение о допуске государства основывается на отсутствии «глобального консенсуса» по данному вопросу. «Если вы знаете, что у вас есть глобальный консенсус, вы будете действовать очень, очень быстро. Если вы знаете, что нет, вы должны уделять этому больше времени», — сказал директор конкурса.
Россия принимала участие в «Евровидении» с 1994 года. В разные годы трансляцию конкурса осуществляли «Первый канал» или «Россия 1». В 2022 году Россию отстранили от конкурса «в свете беспрецедентного кризиса на Украине».