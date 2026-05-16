Директор «Евровидения» допустил возвращение России на конкурс

Директор «Евровидения» Мартин Грин заявил, что в перспективе Россия может быть допущена к участию в песенном конкурсе. Как он уточнил, это станет возможным при условии соблюдения российским вещателем правил членства.

Источник: Reuters

В беседе с LBC Грин отметил, что отстранение России от «Евровидения» в 2022 году было связано не с началом военной операции на Украине, а с отсутствием подтверждений независимости вещателя от властей РФ. «Тогда вы попадаете на действительно сложную территорию, делая очень субъективные оценочные суждения», — добавил он.

В 2026 году пять стран отказались от участия в конкурсе из-за допуска Израиля. Они бойкотировали «Евровидение» в знак протеста против войны в секторе Газа. Как пояснил Мартин Грин, решение о допуске государства основывается на отсутствии «глобального консенсуса» по данному вопросу. «Если вы знаете, что у вас есть глобальный консенсус, вы будете действовать очень, очень быстро. Если вы знаете, что нет, вы должны уделять этому больше времени», — сказал директор конкурса.

Россия принимала участие в «Евровидении» с 1994 года. В разные годы трансляцию конкурса осуществляли «Первый канал» или «Россия 1». В 2022 году Россию отстранили от конкурса «в свете беспрецедентного кризиса на Украине».