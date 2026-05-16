Директор «Евровидения» допустил возвращение России на конкурс

В 2026 году пять стран отказались от участия в конкурсе из-за допуска Израиля. Они бойкотировали «Евровидение» в знак протеста против войны в секторе Газа. Как пояснил Мартин Грин, решение о допуске государства основывается на отсутствии «глобального консенсуса» по данному вопросу. «Если вы знаете, что у вас есть глобальный консенсус, вы будете действовать очень, очень быстро. Если вы знаете, что нет, вы должны уделять этому больше времени», — сказал директор конкурса.