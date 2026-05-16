Их все обожали, но родные помнили только из-за квартир: горький финал Арининой, Вицина и других легенд

Сама актриса в отличие от своей героини замужем была лишь однажды — за актёром Борисом Голдаевым. Они поженились в 1966 году, и их брак распался уже через полтора года. Знакомые Ульяновой утверждали, что потом у неё был роман со спортсменом Валерием Брумелем, а потом она познакомилась с французским лётчиком Жан-Пьером Константеном — они встречались в Москве и много переписывались. Константен звал любимую во Францию, но Инна отказывалась, не желая покидать театр. Вскоре он умер, и Ульянова сожгла все его письма.