Актёру Джону Траволте вручили почётную Золотую пальмовую ветвь

Джон Траволта получил Золотую пальмовую ветвь за вклад в развитие кинематографа.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции с 12 мая проходит 79-ый Каннский кинофестиваль. В ходе торжественных мероприятий актеру Джону Траволте вручили почетную Золотую пальмовую ветвь. Он получил награду за вклад в развитие кинематографа 15 мая. Трансляцию вел телеканал France Info.

Актера удостоили награды перед премьерой его режиссерского дебюта. Он стал автором фильма «Пропеллер: Ночной рейс в один конец».

«Я и представить не мог, что мой фильм примут на фестиваль. Я просто был счастлив быть здесь! Я никогда этого не ожидал», — поделился эмоциями Джон Траволта.

В этом году в очередной раз на фестивале представят работу российского режиссера Андрея Звягинцева. В Каннах дебютирует его фильм «Минотавр». Это кино о российском бизнесмене, вынужденном увольнять сотрудников. Герой вместе с тем выясняет подробности романа своей жены.