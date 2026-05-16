«50 минут меня не было»: Витас вышел на связь с фанатами под действием наркоза

Певец Витас (настоящее имя — Виталий Грачев) заставил переживать за себя фанатов. Он опубликовал видео в Сети из больничной палаты. Во время записи обращения к поклонникам артист находился под действием наркоза, о чем говорят заторможенная речь и неспособность держаться в вертикальном положении.
— Пришел в себя две минуты назад. Никто не знал, что будет долго. 50 минут меня не было. Сейчас такое вот состояние. Минут 15 — и уже в строю буду, — рассказал певец на кадрах и сообщил, что собирается выпить чаю.
Вопросы обеспокоенных пользователей Витас оставил без внимания. Многие пожелали ему скорейшего выздоровления, но что произошло с артистом, осталось загадкой.
Примерно через восемь часов после публикации звезда удалил видео.
В феврале продюсер Витаса Сергей Пудовкин сообщил, что певец чувствует себя хорошо после проблем со зрением. Два года назад у него появились серьезные проблемы со здоровьем — отслоение сетчатки глаз. По словам продюсера, 46-летний певец мог полностью ослепнуть, но доктора спасли ему зрение.