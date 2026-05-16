История бойца СВО легла в основу всероссийской акции «Мишка Победы»

Девушка подарила отцу розового медвежонка из плюшевой пряжи перед его отъездом. Игрушка сопровождала героя и помогла опознать его после гибели. Эта история, тронувшая общественность, послужила стартом конкурса.
Сам фестиваль организовали в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Более 750 участников проекта «Школьная классика» представили постановку по единому сценарию в семи городах России. Показы посетили более семи тысяч зрителей. Главным режиссёром выступил Андрей Цветков-Толбин.
Участники проекта прошли многоступенчатые кастинги. Заместитель Председателя Правления «Движения Первых» Валерий Моргуновский отметил — дети по-настоящему прожили эти истории.
В основу постановки легли истории героев Великой Отечественной войны и СВО. Валерия Мухамедзянова поделилась, что её отец погиб при освобождении Донецкой Народной Республики. Она написала историю про папу и отправила на конкурс. Хобби превратилось в масштабный спектакль.
Участники акции вяжут мишек и дарят их ветеранам и участникам СВО в качестве оберега. Все желающие публикуют фотографии работ в соцсетях с хештегами #МишкаПобеды #ДвижениеПервых #ШкольнаяКлассика. Фестиваль «Классика Победы» проводят с 2024 года.
Ранее в Москве представили спектакль о Великой Отечественной войне. Ключевым моментом премьеры стала передача Знамени Победы от ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Кирилла Семёнова герою специальной военной операции Георгию Сызранцеву.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.