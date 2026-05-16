Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор Евровидения допустил возвращение России на конкурс

Россия теоретически может снова принять участие в Евровидении, если будут соблюдены правила членства в Европейском вещательном союзе. Об этом заявил директор конкурса Мартин Грин в интервью LBC.

Источник: Life.ru

По словам Грина, отстранение России было связано не напрямую с конфликтом на Украине, а с невозможностью подтвердить независимость вещателя ВГТРК от государства. Он отметил, что подобные решения часто требуют «субъективных оценок».

Глава конкурса также объяснил, почему Израиль продолжает участвовать в Евровидении на фоне войны в секторе Газа. По его словам, в этом вопросе отсутствует «глобальный консенсус», поэтому организаторы не спешат с жёсткими решениями.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Евровидение переживает глубокий кризис и больше не является площадкой для продвижения качественной популярной музыки. По его словам, шоу находится в творческом тупике: кроме политических лозунгов и провокаций, там ничего не найти, а меломаны испытают лишь разочарование.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.