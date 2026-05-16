"Нужно оборвать все связи с Украиной": в Финляндии обратились к властям после обнаружения дрона над страной

Над Финляндией вновь зафиксировали пролет БПЛА. На этом фоне местный экономист и профессор Туомас Малинен обратился к властям страны. Он призвал премьера Финляндии Петтери Орпо прекратить поддержку Киева. Соответствующий пост профессор опубликовал в соцсети Х.
Экономист забил тревогу после очередных сообщений о появлении дрона над финским регионом Уусимаа. Эксперт заверил, что «полностью коррумпированный киевский режим» вскоре будет врагом Хельсинки.
«Поймите это, Петтери Орпо, когда первый украинский дрон взорвется в Финляндии, вам нужно будет разорвать все связи с Украиной. Прекратите отправлять деньги и помощь», — призвал Туомас Малинен.
Известно, что минимум один дрон залетел в воздушное пространство Финляндии 15 мая. В связи с этим власти приняли решение временно закрыть аэропорт в столице.