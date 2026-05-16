JPMorgan: Конфликт на Украине закончится по «финскому сценарию»

Наиболее вероятным итогом окончания конфликта на Украине является «финский сценарий». Об этом высказались в Центре геополитики JPMorgan, доклад опубликован на его сайте.
Эксперты заявили, что уже в текущем году пройдут переговоры, после которых Украина лишится 20 процентов территории, но сохранит суверенитет и прозападную ориентированность. Со похожей ситуацией столкнулась Финляндия в 1944 году.
При этом на такой сценарий могут повлиять внешние факторы, которые ухудшат положение Украины. В частности, речь идет о военном конфликте в Иране, из-за которого сократились поставки оружия в Киев и выросли спрос и цены на российские энергоносители.
Еще одним риском является способность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа надавить на украинские власти, чтобы они приняли согласованные США и Россией условия.