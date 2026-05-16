Эксперт Сафонов рассказал о среднем размере пенсий учителей в 2026 году

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Средний размер пенсионного обеспечения учителей в 2026 году составит около 22,4 тыс. рублей при стаже 35−38 лет в России. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Он отметил, что в большинстве регионов Центральной России и Поволжья средняя зарплата учителя составляет примерно 60,7 тыс. рублей. Так, за 35−38 лет работы педагоги смогут накопить около 100−110 пенсионных баллов.
По словам эксперта, в 2026 году общеустановленный возраст выхода на пенсию по старости в РФ составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. Педагогический стаж 35−38 лет гарантирует учителям высокую плотность накопленных баллов, иными словами, позволяет заработать большое количество пенсионных коэффициентов, добавил эксперт.
Сафонов подчеркнул, что, согласно данным за 2026 год, в среднем учителя работают на 1,6 ставки. Расчет пенсионных баллов производился по фактическому доходу, а не по окладу за одну ставку.
Ранее ТАСС сообщал, что средняя зарплата учителей в России в апреле 2026 года составила более 60 тыс. рублей.