С 10 июня откроется регулярное авиасообщение Сухум — Калуга

СУХУМ, 16 мая. /ТАСС/. Авиасообщение между Сухумом и Калугой открывается с 10 июня, рейсы будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро». Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Абхазии.
«Министерство экономики Республики Абхазия информирует о начале регулярного авиасообщения между Международным аэропортом Калуга им. К. Э. Циолковского и Международным аэропортом “Сухум” им. В. Г. Ардзинбы с 10 июня 2026 года. Рейсы будут осуществляться авиакомпанией “ЮВТ Аэро” на комфортабельных самолетах CRJ-200 два раза в неделю — по понедельникам и средам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что билеты на рейсы поступят в продажу на официальном сайте авиакомпании «ЮВТ Аэро», а также через специализированные сервисы бронирования авиаперевозок.
Сейчас в Сухум можно прилететь из Москвы, Уфы и Ханты-Мансийска, с 30 мая возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода, с 3 июня — из Минвод.