С 10 июня откроется регулярное авиасообщение Сухум — Калуга

Билеты на рейсы поступят в продажу на официальном сайте авиакомпании "ЮВТ Аэро", а также через специализированные сервисы бронирования авиаперевозок.

СУХУМ, 16 мая. /ТАСС/. Авиасообщение между Сухумом и Калугой открывается с 10 июня, рейсы будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро». Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Абхазии.

«Министерство экономики Республики Абхазия информирует о начале регулярного авиасообщения между Международным аэропортом Калуга им. К. Э. Циолковского и Международным аэропортом “Сухум” им. В. Г. Ардзинбы с 10 июня 2026 года. Рейсы будут осуществляться авиакомпанией “ЮВТ Аэро” на комфортабельных самолетах CRJ-200 два раза в неделю — по понедельникам и средам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты на рейсы поступят в продажу на официальном сайте авиакомпании «ЮВТ Аэро», а также через специализированные сервисы бронирования авиаперевозок.

Сейчас в Сухум можно прилететь из Москвы, Уфы и Ханты-Мансийска, с 30 мая возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода, с 3 июня — из Минвод.

Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
