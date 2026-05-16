Мадьяр заявил, что Орбан не получит выходного пособия в 124,5 тысячи долларов

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что его предшественник Виктор Орбан не получит выходного пособия в размере 124,5 тысячи долларов.
— Виктор Орбан, который, на бумаге, почти ничем не владеет, должен был получить выходное пособие в размере 38,8 миллионов венгерских форинтов (124,5 тысячи долларов США — прим. «ВМ») согласно закону, который он сам предложил. Он его не получит, — написал он на странице в социальной сети X.
Также венгерские власти не будут платить выходные пособия членам прежнего правительства. Мадьяр заявил, что министрам, которые «разрушили страну и ввергли ее в долги», не нужно и думать о том, чтобы получить эти деньги. Вместо этого он собирается направить средства детдому в деревне на Украине, где проживает преимущественно венгерскоязычное меньшинство.
9 мая после вступления в должность премьер-министра Венгрии Петер Мадьяр призвал президента страны Тамаша Шуйока немедленно уйти в отставку.
21 апреля Мадьяр заявил, что отстранит от должности Шуйока и других высокопоставленных чиновников, если они не покинут свои посты по своей воле до 31 мая.