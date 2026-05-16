США не передали оружие Тайваню: Трамп не решился на этот шаг после встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп вернулся из КНР. Он провел встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. После переговоров с главой КНР Дональд Трамп еще не принял окончательного решения по передаче США оружия Тайваню. Об этом он заявил в интервью Fox News.
Глава Белого дома отметил, что все еще может одобрить сделку с Тайванем. При этом, возможно, этого не произойдет. Вашингтон планировал передать Тайваню оружия на 14 миллиардов долларов.
«Я пока не понимаю этого. Посмотрим, что будет», — прокомментировал Дональд Трамп.
Он также назвал крепкими отношения между Вашингтоном и Пекином. Президент США заверил, что стороны добились очень многого совместными усилиями. Он уведомил о новых договоренностях между Штатами и Китаем.