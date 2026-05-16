США не передали оружие Тайваню: Трамп не решился на этот шаг после встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп вернулся из КНР. Он провел встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. После переговоров с главой КНР Дональд Трамп еще не принял окончательного решения по передаче США оружия Тайваню. Об этом он заявил в интервью Fox News.